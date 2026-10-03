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Door laag water Rijn gestrand binnenvaartschip vaart weer

Economie
door anp
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DÜSSELDORF (ANP/DPA) - Een Nederlands binnenvaartschip dat op een zandbank in de haven van Düsseldorf was vastgelopen door het aanhoudend lage waterpeil van de Rijn, ligt weer vlot en vaart vijf dagen te laat alsnog richting Nederland. Het schip heeft inmiddels de haven van Düsseldorf verlaten, heeft een woordvoerder van het logistieke bedrijf Mosolf gezegd tegen het Duitse persbureau dpa.
Aan boord van de Terra 2 zijn Mercedes-Benz Sprinter-bestelbusjes uit de fabriek van de autofabrikant in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep maandag vast op een zandbank door het lage waterpeil en kon niet worden losgetrokken, ondanks pogingen om de lading te verplaatsen en een ankerlier te gebruiken.
Later kwam het schip weer vrij, nadat een ander vrachtschip het van de zandbank afduwde toen het zelf de haven verliet. Het schip dat had vastgezeten keerde vervolgens terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Omdat het waterpeil inmiddels iets is gestegen, kan het schip zijn reis voortzetten.
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