Rusland waarschuwt buitenlanders voor verblijf in Kyiv

MOSKOU (ANP/AFP/DPA) - Rusland heeft buitenlandse diplomaten en andere bezoekers gemaand de Oekraïense hoofdstad Kyiv te mijden. Naar aanleiding van de verhevigde Oekraïense raket- en droneaanvallen op "burgers in Rusland en op de civiele infrastructuur" worden meer "systematische aanvallen op militaire doelen in Kyiv en andere Oekraïense steden" uitgevoerd, aldus Moskou.

Rusland waarschuwde buitenlanders eerder dit jaar ook al voor een bezoek aan Kyiv.

Diplomaten en andere buitenlanders zouden Kyiv moeten verlaten, vindt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De Russische strijdkrachten zijn bezig met "massale vergeldingsaanvallen" en dat maakt het verblijf in Kyiv in de buurt van mogelijke doelwitten levensgevaarlijk.

De burgemeester van de stad, Vitali Klitsjko, noemde de toestand in Kyiv vrijdag "uiterst dramatisch" naar aanleiding van de vele Russische luchtaanvallen, met name die op de energiesector en op bruggen over de rivier de Dnjepr. Kyiv ligt op de westelijke oever.