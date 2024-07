Door recordprijzen verhuizen meer woningbezitters, ziet ABN AMRO

AMSTERDAM (ANP) - Verrassend veel huiseigenaren kiezen er dit jaar voor hun woning te verkopen. ABN AMRO gaat er na een nieuwe analyse van uit dat er dit jaar 10 procent meer transacties op de koopmarkt zijn dan vorig jaar, waar eerst werd uitgegaan van een minieme groei. Woningbezitters grijpen hun kans om te verhuizen nu de prijzen hoger zijn en de hypotheekrente is gedaald. En verhuurders verkopen hun woningen door ongunstigere overheidsmaatregelen.

"Hoe positiever het verschil tussen de huidige woningwaarde en het bedrag waarvoor de woning ooit is gekocht, hoe vlotter huizenbezitters naar hun volgende woning doorstromen", zegt ABN AMRO over de gestegen verhuiswens. Er werden de eerste vijf maanden van dit jaar, op een totaal van bijna 78.000, 9000 meer bestaande woningen verkocht dan vorig jaar. Het gemiddelde van de jaren 2018 tot en met 2022, het jaar dat de woningmarkt in een dip terechtkwam, ligt nog wel wat hoger.

Het verhogen van de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), waardoor kopers ook bij duurdere huizen een lagere rente kunnen krijgen en een vangnet hebben als de huizenprijzen dalen, draagt ook bij aan het hogere aantal transacties. Voor komend jaar rekent ABN AMRO weer op een kleinere stijging van 2,5 procent.

De grote vraag op de nog altijd krappe woningmarkt zorgt de komende tijd nog voor snelle prijsstijgingen. Voor dit jaar rekent ABN AMRO op een groei van 7,5 procent in plaats van 6 procent, voor volgend jaar op een plus van 5 procent. Eerder dit jaar bereikten de prijzen van koopwoningen al een nieuw record.

Verlichting is volgens ABN AMRO mogelijk op komst vanuit de nieuwbouw, waarvoor het aantal verleende vergunningen stijgt. "Als deze trend doorzet, kan het aantal bouwvergunningen dit jaar een kwart hoger uitkomen dan in 2023."

Tegelijkertijd constateert de bank dat bouwgrond nog altijd duur is en er vanuit het nieuwe kabinet plannen ontbreken om de problemen op het elektriciteitsnet aan te pakken. "Dit kan ten koste gaan van de bouw van nieuwe woningen", zegt Philip Bokeloh, econoom woningmarkt bij ABN AMRO.