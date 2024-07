Biden: vergissing om term 'bullseye' te gebruiken over Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag gezegd dat het een vergissing van hem was om de term "bullseye" te gebruiken toen hij sprak over zijn rivaal, de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Biden zei dit in een maandag vrijgegeven fragment van een interview met NBC News.

Enkele dagen voordat Trump werd beschoten tijdens een campagne-evenement in Pennsylvania had Biden in een privégesprek tegen donoren gezegd dat "het tijd is om Trump in de bullseye te zetten", meldde de website Politico destijds. De term is onder meer bekend uit de sport darten, waarbij de rode cirkel in het midden van het bord de bullseye is.

"Het was een vergissing om dat woord te gebruiken" zei Biden in het interview. "Ik bedoelde focus op Trump, focus op wat hij doet", zei hij.

Trump raakte slechts lichtgewond bij de aanslag van zaterdag, maar een omstander en later ook de schutter zelf werden gedood. Twee andere omstanders raakten gewond en zijn buiten levensgevaar.