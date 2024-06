Dorpje in Zweden geeft bouwgrond gratis weg. En het loopt helemaal uit de hand

In Italië en Spanje doen ze het al langer: voor heel weinig geld huizen verkopen in kleine dorpjes om weer wat leven in de brouwerij te brengen. Nu gebeurt dat ook in Zweden. Maar daar was de belangstelling zo groot dat ze de verkoop hebben moeten stilleggen.

In Götene op ongeveer 330 kilometer van Stockholm zijn dertig percelen verkocht voor 1 kroon per vierkante meter. Kopers mogen op de bouwgrond zelf een huis of vakantiehuis neerzetten. Het dorpje ligt op een mooie locatie aan het grootste meer van de Europese Unie en met een kleine berg op de achtergrond.

Omdat het economisch slecht gaat op het platteland van Zweden en er een grote leegloop is, besloot de gemeente de grond bijna gratis weg te geven. "De huizenmarkt is momenteel erg traag in onze regio en in Zweden in het algemeen door de hoge rente en een kleine recessie. Dus we wilden een injectie aan de markt geven”, vertelt burgemeester Johan Månsson tegen CNN. "We zien ook lage geboortecijfers en een vergrijzende bevolking, dus we moesten iets doen en proberen meer mensen hierheen te halen.”

Maar de gemeente had niet zo'n grote belangstelling verwacht. "Het ging viraal en we hebben duizenden en duizenden aanvragen gehad bij onze telefooncentrale”, zegt Månsson. "We hebben maar twee mensen aan de telefoon zitten in het stadhuis en die zijn de afgelopen dagen extreem druk geweest. We zitten eigenlijk in de crisismodus.”

De burgemeester zegt dat hij in eerste instantie al blij was als er twee percelen zouden worden verkocht. "Maar met de belangstelling die we nu zien, zou het fantastisch zijn als we ze alle dertig verkopen. Als je op zoek bent naar een rustig leven op het platteland, kunnen we je een hoge levenskwaliteit bieden. Het is de perfecte match.”

Bron: CNN