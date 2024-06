Wielrenner Hirt uit ploeg Evenepoel breekt tanden bij val in Tour

FLORENCE (ANP/Belga) - Wielrenner Jan Hirt is de Tour de France ongelukkig begonnen. De Tsjechische renner van Soudal Quick-Step kwam nog voor de start van de openingsetappe in Florence in Italië ten val en brak daarbij drie tanden. De klimmer bleef na het plaatsen van zijn handtekening tijdens de podiumceremonie haken aan de rugzak van een toeschouwer.

De 33-jarige Hirt is de komende weken een van de helpers van zijn Belgische kopman Remco Evenepoel. De ervaren Tsjech werd eerder dit seizoen achtste in de Ronde van Italië en tweede in de Ronde van Oman.

Teambaas Patrick Lefevere van Soudal Quick-Step had op X kritiek op de organisatie. "Er zijn honderd regels voor de ploegen, maar iemand met een rugzak liet Jan Hirt vallen tussen het tekenen en de bus. Drie tanden gebroken", schreef hij bij een foto waarop de renner de gebroken voortanden toont.