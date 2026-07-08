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Dorpsraad: subsidieafspraken met Tata Steel moeten nu opgeschort

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 9:16
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WIJK AAN ZEE (ANP) - Het is terecht dat het Openbaar Ministerie Tata Steel strafrechtelijk gaat vervolgen voor opzettelijke vervuiling, zegt Linda Valent van de Dorpsraad Wijk aan Zee. Die stichting vraagt al jaren aandacht voor de gezondheidseffecten van de uitstoot van schadelijke stoffen door het staalbedrijf in IJmuiden en sloot zich ook aan bij de massa-aangifte tegen het bedrijf in 2021.
Valent vindt dat het kabinet de afspraken die het momenteel maakt met Tata Steel over verduurzaming moet opschorten, nu duidelijk is dat het bedrijf wordt vervolgd. Het kabinet is bereid om het bedrijf maximaal 2 miljard euro subsidie te geven voor vergroening.
De eerste zitting in de strafzaak is in november. "Het kan toch niet zo zijn dat je met een partij die in zo'n procedure zit afspraken gaat maken", zegt Valent. "Daar ga je nu toch niet zomaar geld in steken? De gezondheid van de omgeving IJmond moet eerst geborgd zijn."
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