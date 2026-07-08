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Advocaat Bénédicte Ficq blij met dagvaarding Tata Steel

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 9:17
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AMSTERDAM (ANP) - Advocaat Bénédicte Ficq is "ongelofelijk blij" dat het Openbaar Ministerie (OM) staalproducent Tata Steel dagvaardt. "Het is een signaal richting vervuiler Tata Steel waarmee het OM aangeeft hoe belangrijk het is dat je onschuldige mensen niet in gevaar brengt."
Het OM startte begin 2022 een onderzoek, nadat Ficq een jaar eerder namens honderden omwonenden van Tata Steel aangifte had gedaan. Ze verwijten het bedrijf dat het bewust gevaarlijke stoffen uitstoot en gezondheidsschade veroorzaakt bij omwonenden.
"Dit is een erkenning. Het is misdadig als je speelt met de gezondheid van mensen. Je hebt een verantwoordelijkheid als bedrijf om hier goed mee om te gaan."
Het OM verdenkt het bedrijf van meerdere strafbare feiten, waaronder het opzettelijk en in strijd met de wet in de lucht brengen van schadelijke stoffen, met mogelijke nadelige gevolgen voor de openbare gezondheid. Ook wordt Tata Steel verdacht van het schenden van zijn zorgplicht.
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