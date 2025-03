Douwe Egberts en Pickwick keren terug in schappen Albert Heijn

ZAANDAM (ANP) - Douwe Egberts-koffie en Pickwick-thee keren terug in de schappen van Albert Heijn. De supermarktketen was de voorbije periode in gesprek met JDE Peet's, het bedrijf achter de merken, over de inkoopprijzen. Daardoor waren er wekenlang minder of geen producten van het bedrijf meer verkrijgbaar bij de grootste supermarkt van Nederland.

Albert Heijn laat weten aanzienlijk gestegen inkoopprijzen voor de producten te moeten slikken. Maar de keten belooft een deel van de prijsstijging zelf te betalen. Op die manier wil Albert Heijn de producten betaalbaar houden voor klanten. Alle JDE-producten zijn volgens de supermarkt per direct online beschikbaar en de verwachting is dat de schappen in de winkels tegen het einde van de week weer gevuld zijn.

Vorige week meldden Jumbo en Picnic ook al dat de producten van merken als Douwe Egberts, Senseo en Pickwick terugkeerden in de schappen. Ook zij moeten veel meer betalen aan JDE Peet's. Volgens Picnic-topman Michiel Muller hadden de prijsonderhandelingen met de fabrikant daarmee niet het gewenste resultaat opgeleverd.