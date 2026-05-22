Dow-Jonesindex verder omhoog op Wall Street na slotrecord

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn vrijdag opnieuw met winst begonnen. Beleggers bleven optimistisch over een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio verklaarde enige beweging te zien bij Iran in de vredesbesprekingen, maar gaf niet aan op welke vlakken Iran bereid is tot concessies. De twee landen verschillen nog altijd van mening over de uraniumvoorraad van Iran en de controle van de Straat van Hormuz.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 50.572 punten. De graadmeter van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven eindigde donderdag op een nieuw slotrecord. De brede S&P 500-index won 0,7 procent tot 7498 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij op 26.481 punten. Beleggers maken zich ook op voor een lang weekend. Maandag zijn de beurzen in New York gesloten om Memorial Day.