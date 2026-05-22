ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dow-Jonesindex verder omhoog op Wall Street na slotrecord

Economie
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 15:49
anp220526174 1
NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn vrijdag opnieuw met winst begonnen. Beleggers bleven optimistisch over een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio verklaarde enige beweging te zien bij Iran in de vredesbesprekingen, maar gaf niet aan op welke vlakken Iran bereid is tot concessies. De twee landen verschillen nog altijd van mening over de uraniumvoorraad van Iran en de controle van de Straat van Hormuz.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 50.572 punten. De graadmeter van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven eindigde donderdag op een nieuw slotrecord. De brede S&P 500-index won 0,7 procent tot 7498 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij op 26.481 punten. Beleggers maken zich ook op voor een lang weekend. Maandag zijn de beurzen in New York gesloten om Memorial Day.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-3635926

We poepen ons hele leven al verkeerd: ’Wegwezen als je date éénlaags-toiletpapier gebruikt’

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

generated-image (1)

Zo reageer je correct als je baas belt in je vakantie

Scherm­afbeelding 2026-05-22 om 06.54.41

Republikeinse opstand tegen Trumps belastingdeals

shutterstock_2666773823

Als je een huis wilt kopen, kun je beter opschieten: de hypotheekrente stijgt

ANP-558449739

Aangespoelde walvis Timmy dreigt te exploderen: groot gevaar voor mens en dier

Loading