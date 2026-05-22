We poepen ons hele leven al verkeerd: ’Wegwezen als je date éénlaags-toiletpapier gebruikt’

Praten over poepen, dat doen we niet zo snel. Maar volgens darmarts Trisha Pasricha is dat precies het probleem. De 37-jarige gastro-enteroloog, Harvard-docente en columnist van The Washington Post ziet dagelijks patiënten die veel te lang rondlopen met darmproblemen, omdat ze zich schamen.

„Ik schreef dit boek eigenlijk voor iedereen,” zegt ze vanuit Boston. „Veel mensen begrijpen de basis van hun eigen lichaam niet: hoe je darmen werken, wat normaal is en wat je kunt doen als er iets ontregeld raakt.”

Jeugdtrauma

Volgens Pasricha begint de ellende al op jonge leeftijd. Kinderen leren dat poepen iets gênants is. „Ouders zeggen al snel: ’Bah, zeg dat niet,’ of ’Dat is niet netjes.’” Het gevolg? Mensen houden hun ontlasting urenlang op omdat ze niet naar een wc op school of kantoor durven.

En dat is volgens haar funest voor je darmen.

Krukje

Ook onze toiletten krijgen er stevig van langs van de poepdokter. „Onze wc’s zijn verkeerd ontworpen.” De standaard zithouding zou de darm namelijk letterlijk dichtknijpen. Daarom adviseert ze een simpel hulpmiddel: een krukje onder je voeten zodat je knieën hoger komen dan je heupen. „Je zult zien, dan gaat het veel makkelijker.”

Wie ondertussen eindeloos op zijn telefoon blijft scrollen op de wc, doet zichzelf volgens haar ook geen plezier. „Dat maakt de kans op aambeien twee keer zo groot.”

Bidet

Pasricha is daarnaast groot fan van het bidet. Niet alleen comfortabeler, maar volgens haar ook veel hygiënischer dan wc-papier. Al betekent dat niet dat je op toiletpapier moet besparen. Sterker nog: „Heb je een date die op zijn toilet éénlaags-toiletpapier heeft? Wegwezen, dat is een rode vlag!”

Ook voeding speelt een enorme rol. Het grootste probleem van het Westerse dieet? Te weinig vezels. „Zestig procent van ons dieet komt uit ultrabewerkt voedsel, daar zit nauwelijks iets in.”

Ze hamert op praktische en haalbare adviezen. Geen streng dieet of verbod op comfortfood, maar kleine aanpassingen. „Eet lekker je spaghetti met gehakt, maar doe er ook eens broccoli doorheen. Ik wil dat mensen betrokken blijven, niet afhaken omdat ik hun favoriete eten verbied.”