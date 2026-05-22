ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

We poepen ons hele leven al verkeerd: ’Wegwezen als je date éénlaags-toiletpapier gebruikt’

gezondheid
door Nina van der Linden
vrijdag, 22 mei 2026 om 9:04
ANP-3635926
Praten over poepen, dat doen we niet zo snel. Maar volgens darmarts Trisha Pasricha is dat precies het probleem. De 37-jarige gastro-enteroloog, Harvard-docente en columnist van The Washington Post ziet dagelijks patiënten die veel te lang rondlopen met darmproblemen, omdat ze zich schamen.
„Ik schreef dit boek eigenlijk voor iedereen,” zegt ze vanuit Boston. „Veel mensen begrijpen de basis van hun eigen lichaam niet: hoe je darmen werken, wat normaal is en wat je kunt doen als er iets ontregeld raakt.”

Jeugdtrauma

Volgens Pasricha begint de ellende al op jonge leeftijd. Kinderen leren dat poepen iets gênants is. „Ouders zeggen al snel: ’Bah, zeg dat niet,’ of ’Dat is niet netjes.’” Het gevolg? Mensen houden hun ontlasting urenlang op omdat ze niet naar een wc op school of kantoor durven.
En dat is volgens haar funest voor je darmen.

Krukje

Ook onze toiletten krijgen er stevig van langs van de poepdokter. „Onze wc’s zijn verkeerd ontworpen.” De standaard zithouding zou de darm namelijk letterlijk dichtknijpen. Daarom adviseert ze een simpel hulpmiddel: een krukje onder je voeten zodat je knieën hoger komen dan je heupen. „Je zult zien, dan gaat het veel makkelijker.”
Wie ondertussen eindeloos op zijn telefoon blijft scrollen op de wc, doet zichzelf volgens haar ook geen plezier. „Dat maakt de kans op aambeien twee keer zo groot.”

Bidet

Pasricha is daarnaast groot fan van het bidet. Niet alleen comfortabeler, maar volgens haar ook veel hygiënischer dan wc-papier. Al betekent dat niet dat je op toiletpapier moet besparen. Sterker nog: „Heb je een date die op zijn toilet éénlaags-toiletpapier heeft? Wegwezen, dat is een rode vlag!”
Ook voeding speelt een enorme rol. Het grootste probleem van het Westerse dieet? Te weinig vezels. „Zestig procent van ons dieet komt uit ultrabewerkt voedsel, daar zit nauwelijks iets in.”
Ze hamert op praktische en haalbare adviezen. Geen streng dieet of verbod op comfortfood, maar kleine aanpassingen. „Eet lekker je spaghetti met gehakt, maar doe er ook eens broccoli doorheen. Ik wil dat mensen betrokken blijven, niet afhaken omdat ik hun favoriete eten verbied.”
Bron: Washington Post

Lees ook

Aan je poep valt te zien of je gaat afvallenAan je poep valt te zien of je gaat afvallen
Dit moet je ’s morgens eten als je eindelijk weer normaal wilt poepenDit moet je ’s morgens eten als je eindelijk weer normaal wilt poepen
Wat je poepritme verklapt over je gezondheidWat je poepritme verklapt over je gezondheid
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2267754211

Superbacterie in de darmen: resistente Shigella grijpt om zich heen in Europa, Nederland in de frontlinie

27Friedman-mpkl-articleLarge

Van triomf naar twijfel: waarom Poetin ineens bemiddelaars nodig heeft in de Oekraïne‐oorlog

108774818_m

2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

gmc-yukon-2831792_1920

Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?

ANP-518186322

Mannen betalen grof geld voor ‘bloemkooloren’: “Ze willen er intimiderend uitzien”

Loading