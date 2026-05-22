ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Republikeinse opstand tegen Trumps belastingdeals

Politiek
door Ans Vink
vrijdag, 22 mei 2026 om 6:50
Scherm­afbeelding 2026-05-22 om 06.54.41
Donald Trump ligt onder vuur vanuit zijn eigen Republikeinse kamp vanwege een reeks omstreden belastingdeals met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de belastingdienst IRS.

Wat er speelt

De regering‑Trump sloot deze week een overeenkomst met het ministerie van Justitie waarbij de federale belastingdienst lopende én toekomstige onderzoeken naar de belastingaangiften van de president en zijn familie moet staken, volgens mediaberichten. In ruil daarvoor trok Trump een eerdere schadeclaim van tien miljard dollar tegen de IRS in, die hij had aangespannen nadat zijn belastinggegevens openbaar waren geworden.
Parallel daaraan richt het ministerie een speciaal fonds op van circa 1,8 miljard dollar, bedoeld om vermeende “slachtoffers” van door Democraten gepolitiseerde justitie te compenseren. Tot de potentiële begunstigden behoren volgens deze berichten onder meer mensen die betrokken waren bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 en onder Trumps bewind zijn veroordeeld of later gratie kregen.

Republikeinse opstand

Juist deze combinatie – persoonlijke belastingvrijstelling voor de president en een miljardenfonds voor zijn politieke bondgenoten – heeft een storm van kritiek ontketend binnen de Republikeinse Partij. In het Congres spraken meerdere Republikeinse afgevaardigden van een “juridisch schandaal” en een gevaarlijk precedent dat de scheiding der machten aantast
Zo verklaarde de Republikeinse afgevaardigde Brian Fitzpatrick dat hij “voor honderd procent” wil voorkomen dat een door de federale overheid gefinancierd fonds veroordeelde Trump‑aanhangers compenseert, en drong hij aan op het blokkeren van de regeling. De woede liep zo hoog op dat de Republikeinse leiding een geplande stemming over een belangrijk partijproject – een immigratiewet ter waarde van miljarden – opzeggde omdat de fractie dreigde te rebelleren.

Kritiek van experts

Politicoloog Matthew Baum van Harvard spreekt van “grote verontwaardiging onder Democraten, maar ook aanzienlijke scepsis bij sommige Republikeinen in het Congres”. Critici waarschuwen dat een president die zichzelf via een deal “voor altijd” van belastingonderzoeken laat vrijwaren en tegelijkertijd een miljardenfonds voor eigen supporters optuigt, de indruk wekt de rechtsstaat te instrumentaliseren voor persoonlijke en politieke belangen.

Lees ook

'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven
Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijnTrump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn
En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.
Trump stuurloos: hoe zijn tweede termijn vastloopt op oorlog, narcisme en geestelijk vervalTrump stuurloos: hoe zijn tweede termijn vastloopt op oorlog, narcisme en geestelijk verval
loading

POPULAIR NIEUWS

150584993_l

Je pensioen gaat in het nieuwe stelsel niet alleen stijgen, maar ook dalen

260830387_m

Markt tweedehands campers stort in: “lasten wegen zwaarder dan vakantievrijheid”

27Friedman-mpkl-articleLarge

Van triomf naar twijfel: waarom Poetin ineens bemiddelaars nodig heeft in de Oekraïne‐oorlog

shutterstock_2267754211

Superbacterie in de darmen: resistente Shigella grijpt om zich heen in Europa, Nederland in de frontlinie

108774818_m

2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

Loading