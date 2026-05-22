Republikeinse opstand tegen Trumps belastingdeals

Donald Trump ligt onder vuur vanuit zijn eigen Republikeinse kamp vanwege een reeks omstreden belastingdeals met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de belastingdienst IRS.

Wat er speelt

De regering‑Trump sloot deze week een overeenkomst met het ministerie van Justitie waarbij de federale belastingdienst lopende én toekomstige onderzoeken naar de belastingaangiften van de president en zijn familie moet staken, volgens mediaberichten. In ruil daarvoor trok Trump een eerdere schadeclaim van tien miljard dollar tegen de IRS in, die hij had aangespannen nadat zijn belastinggegevens openbaar waren geworden.

Parallel daaraan richt het ministerie een speciaal fonds op van circa 1,8 miljard dollar, bedoeld om vermeende “slachtoffers” van door Democraten gepolitiseerde justitie te compenseren. Tot de potentiële begunstigden behoren volgens deze berichten onder meer mensen die betrokken waren bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 en onder Trumps bewind zijn veroordeeld of later gratie kregen.

Republikeinse opstand

Juist deze combinatie – persoonlijke belastingvrijstelling voor de president en een miljardenfonds voor zijn politieke bondgenoten – heeft een storm van kritiek ontketend binnen de Republikeinse Partij. In het Congres spraken meerdere Republikeinse afgevaardigden van een “juridisch schandaal” en een gevaarlijk precedent dat de scheiding der machten aantast

Zo verklaarde de Republikeinse afgevaardigde Brian Fitzpatrick dat hij “voor honderd procent” wil voorkomen dat een door de federale overheid gefinancierd fonds veroordeelde Trump‑aanhangers compenseert, en drong hij aan op het blokkeren van de regeling. De woede liep zo hoog op dat de Republikeinse leiding een geplande stemming over een belangrijk partijproject – een immigratiewet ter waarde van miljarden – opzeggde omdat de fractie dreigde te rebelleren.

Kritiek van experts

Politicoloog Matthew Baum van Harvard spreekt van “grote verontwaardiging onder Democraten, maar ook aanzienlijke scepsis bij sommige Republikeinen in het Congres”. Critici waarschuwen dat een president die zichzelf via een deal “voor altijd” van belastingonderzoeken laat vrijwaren en tegelijkertijd een miljardenfonds voor eigen supporters optuigt, de indruk wekt de rechtsstaat te instrumentaliseren voor persoonlijke en politieke belangen.