Zo reageer je correct als je baas belt in je vakantie

Je vakantie is er om uit te rusten, niet om half aan het werk te blijven. In Nederland heb je recht op ononderbroken vakantiedagen: die zijn bedoeld voor rust en herstel, zonder werktelefoontjes en mails. Toch voelen veel werknemers zich moreel verplicht om altijd bereikbaar te zijn, terwijl dat juridisch meestal niet nodig is.

Wat zegt de Nederlandse wet?

In het Burgerlijk Wetboek staat dat je recht hebt op ononderbroken vakantieperioden. Dat betekent dat je in principe niet verplicht bent om tijdens je vakantie werkgerelateerde telefoontjes, appjes of e-mails te beantwoorden. Er is (nog) geen expliciet “recht op onbereikbaarheid”-wet, maar de strekking van de regels is duidelijk: vakantie is een periode van ongestoorde rust.

Werkgevers mogen je niet zomaar verplichten om bereikbaar te zijn, tenzij daar in jouw contract, functieprofiel of cao echt specifieke afspraken over zijn gemaakt. In sommige cao’s (bijvoorbeeld in zorg en kinderopvang) staat het recht op rust buiten werktijd zelfs expliciet benoemd.

Moet je opnemen als je baas belt?

Strikt juridisch: nee, je hoeft tijdens je vakantie de telefoon niet op te nemen. Je mag je werktelefoon uitzetten en je inbox dichtlaten; dat is precies waar vakantie voor is.

In de praktijk kan het voor de verstandhouding met je werkgever toch prettig zijn om niet bot te negeren. Een werkbare middenweg:

Neem niet automatisch op, maar bedenk eerst of je dit op jouw vakantieplek wilt.

Wil je de relatie goed houden, dan kun je later kort terugbellen of een bericht sturen vanaf een moment dat jou uitkomt.

Een voorbeeld-appje:“Hoi [naam], ik ben op vakantie en niet beschikbaar voor werk. Als het geen dringende noodsituatie is, pak ik het graag op zodra ik terug ben op [datum].”

Wanneer is het wél een uitzondering?

Er kunnen uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld als:

Jouw functie cruciale bereikbaarheid meebrengt en dit vooraf is afgesproken (denk aan directie, crisisdiensten of piketdiensten).

Er een echte noodsituatie is waarbij jouw specifieke kennis onmisbaar is en er geen collega is die kan inspringen.

Zelfs dan gaat het om zeer dringende, zwaarwegende belangen van het bedrijf, die zwaarder wegen dan jouw belang bij ongestoorde vakantie. Dat is echt wat anders dan “kun je even naar dit mailtje kijken?” of “die klant wil morgen toch bellen”.

Kan je werkgever je terugroepen van vakantie?

Ja, in theorie mag een werkgever een werknemer terugroepen van vakantie, maar alleen als er een zeer dringende reden is die boven jouw vakantiebelang uitgaat. Denk aan situaties waarin de bedrijfsvoering ernstig in de problemen komt en jij de enige bent die dat kan oplossen.

Belangrijk daarbij:

De werkgever moet alle gemaakte vakantiekosten naar rato vergoeden (vluchten, verblijf, reserveringen) als je eerder terug moet komen.

Weiger je zonder goede reden, dan kan dat in extreme gevallen tot een waarschuwing of zelfs ontslag op staande voet leiden – vooral als de noodsituatie aantoonbaar ernstig is.

In de rechtspraak zie je bovendien dat een eenmaal goedgekeurde vakantie niet zomaar kan worden ingetrokken; alleen bij gewichtige redenen én na overleg is daarvan afwijken mogelijk.

Zo reageer je slim als je baas belt

Blijf rustig en stel één vraag"Ik ben met vakantie. Is dit een noodsituatie die echt niet kan wachten tot na mijn terugkeer?"Zo dwing je je werkgever om zelf te benoemen hoe dringend het is. Geen nood? Dan vriendelijk begrenzen"Ik begrijp dat het lastig is, maar ik ben nu met vakantie en in principe niet beschikbaar voor werk. Ik pak dit graag op zodra ik terug ben op [datum]." Twijfel je of dit onder je afspraken valt?Verwijs naar contract/cao: "Volgens mijn afspraken ben ik tijdens vakantie niet bereikbaar, tenzij er ernstige calamiteiten zijn. Is dat hier aan de orde?" Wél een echte noodsituatie?Maak heldere afspraken: wat doe jij precies, hoe lang, en wordt de tijd gecompenseerd (extra vrije dag, uitbetaling) als je feitelijk werkt tijdens je vakantie?

Zo voorkom je gedoe: regel het vóór je weggaat

Veel stress kun je voorkomen met goede voorbereiding:

Zet het zwart-op-witMail vóór je vakantie: “In de periode van [datum–datum] ben ik met vakantie en niet bereikbaar. Voor dringende zaken is [collega] het aanspreekpunt.”

Regel een back-upZorg dat een collega toegang heeft tot documenten, wachtwoorden en dossiers, zodat jij niet de enige bent met cruciale kennis.

Out-of-office met duidelijke toon“Bedankt voor je bericht. Ik ben met vakantie tot en met [datum] en lees mijn mail in deze periode niet. Voor dringende zaken kun je contact opnemen met [collega + contactgegevens].”