Aangespoelde walvis Timmy dreigt te exploderen: groot gevaar voor mens en dier

Wat begon als een opmerkelijke reddingsactie aan de Deense kust, verandert langzaam in een biologisch risico. Het karkas van bultrug Timmy ligt nog altijd vast op een zandbank en zwelt ondertussen gevaarlijk op. Deskundigen vrezen dat het dier kan openbarsten.

De walvis spoelde vorige week aan na een mislukte poging om haar terug in zee te begeleiden. Inmiddels is vastgesteld dat Timmy geen mannetje, maar een vrouwtje was. De aandacht richt zich nu vooral op de vraag hoe het enorme lichaam veilig kan worden weggehaald.

Dat blijkt lastiger dan gedacht. Drie bergingspogingen liepen op niets uit. Een schip wist het dier wel kort te verplaatsen door het aan de staart mee te slepen, maar niet veel later kwam het opnieuw vast te liggen in ondiep water. Door het stijgende tij zijn verdere acties voorlopig stilgelegd.

Volgens Duitse media neemt het gevaar intussen snel toe. Door gassen die ontstaan tijdens het ontbindingsproces staat het lichaam onder steeds hogere druk. Experts waarschuwen dat een scheuring of explosie ernstige gezondheidsrisico’s kan veroorzaken. De vrijgekomen resten bevatten bacteriën en mogelijk ziekteverwekkers die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier.

Ondanks waarschuwingen blijven nieuwsgierigen naar de plek komen. Eerder klom een bezoeker zelfs boven op het karkas, tot verbazing van omstanders en experts. Meeuwen cirkelen inmiddels onafgebroken rond het aangespoelde dier, dat nog altijd deels boven het water uitsteekt.