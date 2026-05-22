Als je een huis wilt kopen, kun je beter opschieten: de hypotheekrente stijgt

De huizenmarkt is altijd al een spanningsveld geweest tussen dromen en financiële realiteit. Maar wie nu nog twijfelt over het kopen van een huis, kan beter snel handelen. De hypotheekrente stijgt namelijk, en dat heeft directe gevolgen voor jouw portemonnee en je kansen op de woningmarkt.

Vijftien banken verhogen de rente

Deze week voerden maar liefst vijftien geldverstrekkers hun hypotheekrente op. Grote namen als ING, ABN AMRO en Rabobank zaten in dat rijtje. De reden? Wereldwijde onrust op de kapitaalmarkten, met name door spanningen in het Midden-Oosten. Nederlandse staatsleningen bereikten zelfs het hoogste niveau sinds 2011. Voor jou als huizenkoper betekent dit dat lenen duurder wordt, en dat steeds meer mensen hun droomhuis net buiten bereik zien glijden.

Wat betekent dit voor jouw koopkracht?

De gemiddelde hypotheekrente voor tien jaar vast staat momenteel op ruim 4%. Dat klinkt misschien niet spectaculair, maar elke verhoging van de rente heeft direct invloed op hoeveel je kunt lenen. ING-econoom Sander Burgers waarschuwt dat de hogere hypotheekrente de leencapaciteit en betaalbaarheid beïnvloedt, waardoor huizenprijzen aan het eind van dit jaar stabiel zouden kunnen blijven. Voor mensen die hun droomhuis hebben gevonden, wordt de rekensom steeds lastiger.

Stel: je wilde oorspronkelijk €350.000 lenen tegen 3,5%. Als de rente stijgt naar 4,5%, betaal je maandelijks honderden euro's meer, of je moet genoegen nemen met een lagere hypotheek en dus een goedkoper huis.

Meer verhogingen op komst

Het slechte nieuws? Dit is nog maar het begin. Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop verwacht "zeker een week of twee verhogingen". Ook ABN AMRO voorspelt dat zowel de korte- als langlopende hypotheekrente de komende periode licht zal blijven stijgen. De Europese Centrale Bank (ECB) zal naar verwachting de officiële rentetarieven tot de zomer met 25 basispunten verhogen, met mogelijk nog een tweede verhoging later dit jaar.

Tips voor snelle actie

Als je serieus overweegt een huis te kopen, is dit het moment om in actie te komen:

Oriënteer je nu op hypotheken - Vraag bij meerdere aanbieders offertes aan en vergelijk de voorwaarden. Elke dag tellen kan

Overweeg rentevastlegging - Een langere rentevaste periode (10-20 jaar) beschermt je tegen verdere stijgingen, al betaal je daar nu iets meer voor

Bereken je maximale leencapaciteit - Weet precies hoeveel je kunt lenen bij de huidige rente, zodat je realistisch kunt zoeken

Schakkel een adviseur in - Een hypotheekadviseur kan je helpen de beste deal te vinden voordat de rente verder oploopt

Doe snel een bod - Als je een geschikt huis vindt, wacht dan niet te lang met een bod. De markt wacht niet op twijfelaars

De keerzijde: kansen voor later?

Tegelijkertijd hoef je niet in paniek te raken. Als huizenprijzen stabiliseren of zelfs licht dalen door de rentestijging, kan dat voor sommige kopers juist kansen bieden. Wie wat meer tijd heeft of wacht op een koopje, kan profiteren van een afkoelende markt. Maar let op: experts verwachten dat de Nederlandse huizenprijzen de komende jaren blijven doorstijgen door het chronische woningtekort.

De conclusie is helder: wil je nu een huis kopen tegen de meest gunstige voorwaarden, dan is snel handelen verstandig. De hypotheekrente stijgt, en daarmee wordt de droom van een eigen huis voor veel mensen net wat duurder. Wie nu actie onderneemt, kan nog profiteren van de huidige tarieven voordat de volgende golf van verhogingen komt.