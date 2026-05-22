Moederbedrijf klaagt Nexperia aan in China

BEIJING (ANP/RTR) - Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een felle ruzie over de controle over de chipmaker. Wingtech houdt de Nijmeegse chipmaker verantwoordelijk voor 8 miljard yuan schade, ongeveer 1 miljard euro.

In oktober kwam een conflict rond Nexperia aan het licht, toen bekend werd dat het kabinet de chipmaker met een noodwet tijdelijk verbood grote veranderingen door te voeren. De angst was dat eigenaar Wingtech de Europese activiteiten van Nexperia zou verplaatsen naar China. Bijna gelijktijdig schorste de ondernemingskamer Wingtech-topman Wing Zhang als topman van Nexperia om vermoedens van wanbeleid. Ook werd het moederbedrijf op afstand gezet als aandeelhouder van Nexperia.

Sindsdien werken Nexperia's Chinese onderdelen, waaronder een grote fabriek die chips in elkaar zet, feitelijk als apart bedrijf van de overige onderdelen in Europa en Zuidoost-Azië.