Drankbedrijven omlaag op beurs door dreiging hoge heffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - Europese drankproducenten gingen donderdag omlaag op de aandelenbeurzen door het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump over torenhoge importheffingen op wijn, champagne en andere alcoholische producten uit de Europese Unie. Volgens Trump kunnen de Verenigde Staten een invoerheffing van 200 procent op die dranken invoeren als de EU de heffing op Amerikaanse whiskey niet intrekt.

Op de beurs in Parijs gingen de Franse drankenbedrijven Rémy Cointreau, Pernod Ricard en LVMH, het moederbedrijf van champagnemerken Dom Pérignon en Moët & Chandon en van Hennessy-cognac tot 4,7 procent omlaag. In Milaan daalde Davide Campari-Milano, producent van Campari-likeur, meer dan 4 procent.

Trump reageerde met die dreiging op de Europese heffingen op Amerikaanse goederen ter waarde van 26 miljard euro die woensdag werden aangekondigd door de Europese Commissie. Die waren weer een tegenreactie op de Amerikaanse staal- en aluminiumtarieven. De Europese brancheorganisatie van drankenbedrijven Spirits Europe zei enorm gealarmeerd te zijn en zegt dat de sector een speelbal is in het handelsconflict tussen de EU en de VS.

De Amsterdamse AEX eindigde 0,1 procent lager op 897,97 punten. De MidKap zakte 2,4 procent tot 852,13 punten. In Frankfurt en Parijs waren minnen tot 0,6 procent te zien. De FTSE in Londen was vrijwel vlak.