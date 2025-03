Eurocommissaris voor Handel belt vrijdag met handelsminister VS

KAAPSTAD (ANP) - Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel en Economische Veiligheid) belt vrijdag met de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick om over de wederzijdse invoerheffingen te overleggen. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen donderdag tijdens een persconferentie in Kaapstad.

Šefčovič was op 20 februari in het Witte Huis voor overleg met Lutnick. Op dat moment had de Amerikaanse president Donald Trump alleen nog gedreigd met handelstarieven tegen de EU. Inmiddels heeft Trump deze week importtarieven op aluminium en staal ingevoerd. Donderdag dreigde hij met importheffingen van 200 procent op wijn en champagne uit de EU, als de Europese Unie de aangekondigde heffing op Amerikaanse whiskey niet intrekt.

Het telefoongesprek tussen Eurocommissaris Šefčovič en handelsminister Lutnick gaat precies daarover, zei Von der Leyen.

Geen concrete reactie

Ze wilde geen concrete reactie geven op de aankondiging van tarieven op wijn en champagne. Wel herhaalde ze dat de EU importtarieven niet leuk vindt en beschouwt als belastingen, die slecht zijn voor bedrijven en consumenten. "Maar we beschermen onze belangen en dat hebben we inmiddels ook laten zien."

De EU kondigde woensdag aan per 1 april invoerheffingen in te voeren op onder andere Amerikaanse whiskey, spijkerbroeken, motoren en motorboten. Op 13 april volgen meer heffingen.