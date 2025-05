Drinkwaterbedrijf signaleert lager gemiddeld verbruik in 2024

ROTTERDAM (ANP) - Consumenten in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en het westelijke deel van Noord-Brabant hebben vorig jaar minder water verbruikt, signaleert drinkwaterbedrijf Evides. Het bedrijf leverde in 2024 vrijwel evenveel water als in het voorgaande jaar, terwijl er meer klanten waren bijgekomen.

Evides kan niet direct een reden geven voor het gedaalde gemiddelde waterverbruik bij de 2,5 miljoen consumenten die het van drinkwater voorziet. Het is bijvoorbeeld onbekend of de natte weersomstandigheden of de gestegen tarieven voor drinkwater hebben meegespeeld.

Algemeen directeur Annette Ottolini zegt blij te zijn "dat onze klanten bewust omgaan met hun drinkwatergebruik".

Het gedaalde gemiddelde verbruik gold voor consumenten. Als ook wordt gekeken naar zakelijke leveringen en leveringen aan andere waterbedrijven in gevallen van moeilijkheden, was er juist een iets hoger gemiddeld verbruik.