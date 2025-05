Dit is waarom sommige katten rood haar hebben (en waarom het vooral mannetjes zijn)

Wetenschappers hebben een eeuwenoud mysterie opgelost. Ze weten nu precies waarom sommige katten een rode vacht hebben.

Het geheim zit verstopt in het DNA, en wel op het X-chromosoom. Dat verklaart meteen waarom rode katers veel vaker voorkomen dan rode poezen. Mannetjeskatten hebben namelijk maar één X-chromosoom, terwijl vrouwtjes er twee hebben. Als een kater het 'rode gen' erft, wordt hij automatisch rood. Een poes heeft twee kopieën van het gen nodig om helemaal rood te worden, wat veel zeldzamer is.

Een piepklein stukje ontbrekend DNA in het zogenaamde ARHGAP36-gen is verantwoordelijk voor de vurige vachtkleur. Dat ontdekte een team van Japanse onderzoekers. Ze onderzochten het DNA van tientallen katten en vonden dat alle roodharige katten precies dit stukje misten.

Het mooie is: dit verklaart ook waarom lapjeskatten en schildpadkatten van die kenmerkende vlekkenpatronen hebben. Als een poes één 'rood gen' en één 'zwart gen' erft, wordt in elke cel willekeurig één van haar X-chromosomen uitgeschakeld. Daardoor ontstaan er plekken met verschillende kleuren.

Misschien van invloed op karakter

De ontdekking zou zelfs kunnen verklaren waarom sommige katteneigenaren zweren dat rode katten een ander karakter hebben. Het gen dat de vachtkleur bepaalt, is namelijk ook actief in de hersenen. Of dit echt invloed heeft op het gedrag van de kat moet nog worden onderzocht.

De Japanse wetenschappers willen nu onderzoeken wanneer deze genetische variatie voor het eerst opdook. Ze hebben daarvoor al een plan: ze willen oude Egyptische kattenafbeeldingen bestuderen en zelfs DNA uit gemummificeerde katten halen om te kijken of er toen al rode katten bestonden.