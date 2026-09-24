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Droste-chocolade keert terug naar Nederland, zegt Poolse eigenaar

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 15:31
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AMSTERDAM (ANP) - De ronde chocoladepastilles van Droste moeten vanaf volgend jaar weer in Nederland in de winkels liggen. Dat heeft de nieuwe Poolse eigenaar Wawel aangekondigd. Het ruim 160 jaar oude Nederlandse chocolademerk kwam in november vorig jaar in Poolse handen, nadat het eerder in de problemen raakte en een andere overnamepoging afketste.
"We zijn verheugd dit iconische merk nieuw leven in te blazen en te helpen de beroemde ronde pastilles terug op de markt te brengen", stelt topman Dariusz Orłowski van de Poolse snoep- en chocoladeproducent. Wawel heeft niet direct bekendgemaakt wanneer de Droste-chocolaatjes precies weer beschikbaar zullen zijn in Nederland.
Droste kwam tijdens de coronapandemie in de problemen, nadat door reisbeperkingen de vraag op luchthavens bijvoorbeeld grotendeels was weggevallen. Door de energiecrisis en stijgende cacaoprijzen kwam Droste onder steeds grotere druk te staan. Het leek er even op dat het Belgische moederbedrijf van de Koetjesreep Droste zou overnemen, maar die deal mislukte.
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