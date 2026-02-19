ECONOMIE
Drukke cijferdag op Damrak, koerssprong voor Air France-KLM

Economie
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 17:48
AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op de aandelenbeurs in Amsterdam hadden donderdag een drukke dag met veel bedrijfsresultaten, onder meer van Air France-KLM, Aegon en Besi. Daarbij vielen de resultaten van Air France-KLM duidelijk in de smaak, want de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie was een uitblinker in de MidKap met een koerssprong van bijna 12 procent.
Air France-KLM zette over 2025 een recordwinst in de boeken. Het concern vervoerde meer passagiers en wist vaker tickets voor luxere zitplaatsen te verkopen, wat meer geld opbrengt. Ook zorgden lagere brandstofkosten voor een forse meevaller.
De AEX-index in Amsterdam sloot de handelsdag af met een min van 0,3 procent op 1007,69 punten, na de winst van 1,5 procent een dag eerder. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1029,67 punten.
