Belarus laat oppositieleider Statkevitsj opnieuw vrij

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 17:39
MINSK (ANP/AFP) - De Belarussische oppositieleider Nikolaj Statkevitsj is opnieuw op vrije voeten. Dat meldt zijn vrouw. De oppositiepoliticus werd in september al vrijgelaten door president Aleksandr Loekasjenko, maar weigerde toen het land te verlaten, waarna hij opnieuw werd vastgezet. Hij zou op dat moment in slechte gezondheid hebben verkeerd, aldus Loekasjenko destijds.
Statkevitsj maakte afgelopen jaar deel uit van een groep politieke gevangenen die werden vrijgelaten na diplomatieke inspanningen van de Verenigde Staten. Hij werd met tientallen anderen in een bus naar de grens met Litouwen gereden, maar trapte de deur van de bus open en verdween in het niemandsland. Hij zou daarbij hebben gesproken van gedwongen deportatie.
Statkevitsj zat een straf van veertien jaar uit voor onder meer het vermeende organiseren van rellen.
Volgens zijn vrouw heeft Statkevitsj een beroerte gehad en is hij herstellende. Hij zou daardoor moeite hebben met spreken.
