Dsm-firmenich opnieuw positiever over winst dit jaar

HEERLEN (ANP) - Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich verhoogt opnieuw de winstverwachting voor heel 2024, na sterke resultaten in het derde kwartaal. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers in juli verhoogde het concern ook al de verwachting voor het hele jaar. Volgens topman Dimitri de Vreeze wist dsm-firmenich in het afgelopen kwartaal het positieve momentum voort te zetten met sterke prestaties van de activiteiten op het gebied van parfumerie, schoonheid, smaak, textuur en gezondheid.

Het fusieconcern rekent nu voor het gehele jaar op een aangepast resultaat voor onder meer belastingen en afschrijvingen van 2,1 miljard euro. Eerder werd 2 miljard euro voorspeld. De hogere winst is het gevolg van een stijging van vitamineprijzen, die zal leiden tot een winstbijdrage van ongeveer 80 miljoen euro in het vierde kwartaal, meldt het bedrijf.