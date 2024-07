Dsm-firmenich verhoogt winstverwachting voor hele jaar

HEERLEN (ANP) - Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich verhoogt de winstverwachting voor heel 2024 na een naar eigen zeggen sterk tweede kwartaal. Het fusieconcern rekent nu voor het gehele jaar op een aangepast resultaat voor onder meer belastingen en afschrijvingen van circa 2 miljard euro. Eerder werd minstens 1,9 miljard euro voorspeld.

Volgens de onderneming was een sterke verbetering van de financiële prestaties te zien. De vergelijkbare omzet (pro forma) steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 7 procent tot 3,2 miljard euro en het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) nam met ruim een kwart toe tot 513 miljoen euro. Het bedrijf denkt dat het positieve momentum in het derde kwartaal doorzet. Verder wordt ook goede vooruitgang geboekt met het kostenbesparingsprogramma.

Ook zegt dsm-firmenich dat de geplande afsplitsing van zijn tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding Animal Nutrition & Health (ANH) op koers ligt. De afsplitsing moet in de loop van volgend jaar plaatsvinden, aldus het bedrijf dat is ontstaan door de fusie van het Nederlandse DSM en het Zwitserse Firmenich. Het fusiebedrijf wil zich concentreren op de activiteiten die grondstoffen voor verzorgingsproducten en voedingssupplementen maken.