CBS: bevolking groeit alleen door buitenlandse migratie

De bevolkingsgroei van het afgelopen halfjaar komt volgens het CBS "volledig door buitenlandse migratie". De immigratie daalde weliswaar met ruim 11.000 naar 138.000 mensen, en de emigratie nam juist toe met bijna 1000 naar 92.000 mensen. Maar per saldo kwamen er nog altijd meer mensen naar Nederland toe dan er vertrokken. Ook overleden meer mensen dan er geboren werden.

Het aantal inwoners van Nederland groeide in het eerste halfjaar van 2024 met 39.000 naar 17,98 miljoen inwoners, blijkt uit voorlopige cijfers. Dat is een minder harde stijging dan in dezelfde periode vorig jaar: toen ging het om een toename van ruim 52.000 mensen.

De meeste immigranten komen uit Europese landen, maar ook het aantal Europese vertrekkers is het grootst. Syrië was met ruim 11.000 mensen het land waar de meeste mensen vandaan kwamen. Verder kwamen 6600 mensen uit Oekraïne en vanuit Turkije kwamen 4500 mensen naar Nederland. Daarna volgen Roemenië (2000 mensen) en Zuid-Afrika (1600).

Verder ziet het CBS dat er in het eerste halfjaar van 2024 bijna duizend kinderen meer werden geboren dan in dezelfde periode van 2023. Het waren er ruim 81.000. Maar het aantal overledenen is met ruim 88.000 groter.