Elon Musk wil ook de baas worden bij ChatGTP

Een consortium van investeerders onder leiding van Elon Musk biedt $97,4 miljard om de non-profit te kopen die OpenAI controleert. Dat onthult de Wall Street Journal.

Musk's advocaat, Marc Toberoff, zegt dat hij maandag een bod op alle bezittingen van de non-profit heeft uitgebracht aan de raad van bestuur van OpenAI. Als de overname zou lukken heeft Musk niet alleen controle over X en Trump, maar ook over het voornaamste AI-kanaal.

Het ongevraagde bod voegt een complicatie toe aan Altman's zorgvuldig opgestelde plannen voor de toekomst van OpenAI, waaronder het omzetten in een bedrijf met winstoogmerk en tot $500 miljard uitgeven aan AI-infrastructuur via een joint venture genaamd Stargate. Hij en Musk vechten al in de rechtszaal over de koers van OpenAI.

"Het is tijd voor OpenAI om terug te keren naar de open-source, veiligheidsgerichte kracht voor het goede die het ooit was," zei Musk in een verklaring van Toberoff. "We zullen ervoor zorgen dat dat gebeurt."

Altman wees het bod snel af op X. Hij schreef: "Nee dank je, maar we kopen twitter voor $9,74 miljard als je dat wilt", waarbij hij de vorige naam voor het social-media platform van Musk gebruikte en de komma in het bod van de miljardair op OpenAI een spatie naar links verschoof.

In een Slack bericht aan werknemers schreef Altman: "Onze structuur zorgt ervoor dat geen enkel individu de controle over OpenAI kan overnemen...Dit zijn tactieken om te proberen ons te verzwakken omdat we grote vooruitgang boeken."