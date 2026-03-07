Dubai Airport legt vliegverkeer stil na onderschept object

DUBAI (ANP) - Dubai Airport, een van de drukste luchthavens ter wereld, heeft zaterdag het vliegverkeer stilgelegd nadat de luchtverdediging een object boven het gebied had onderschept. Eerder op de dag werden in Dubai twee explosies gemeld.

"Voor de veiligheid van passagiers, luchthavenpersoneel en vliegtuigbemanningen zijn de activiteiten op Dubai International (DXB) tijdelijk stilgelegd. Alle procedures worden afgehandeld volgens de vastgestelde veiligheidsprotocollen", aldus het Dubai Media Office van de overheid.