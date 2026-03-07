ECONOMIE
President: geen aanvallen op landen die Iran niet beschieten

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 9:39
TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft gezegd dat het leiderschap van het land het erover eens is geen aanvallen uit te voeren op landen van waaruit Iran niet wordt bestookt. Iran zal alleen reageren op aanvallen vanuit die landen. Hij bood de betrokken 'buurlanden' in de regio die Iran heeft aangevallen zijn excuses aan, maar Iran zal zich volgens hem niet overgeven aan Israël en de VS.
Pezeshkian deed de uitspraak in een televisietoespraak, terwijl Iran volgens waarnemers in de Golfstaten doorgaat met luchtaanvallen op onder meer Qatar en Bahrein. De VS hebben tal van militaire steunpunten in de Golfstaten. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldde zaterdag ook een aanval op een olietanker in de Straat van Hormuz.
