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Duits chemieconcern Evonik schrapt 3200 banen

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 11:16
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ESSEN (ANP) - Het Duitse energieconcern Evonik is van plan 3200 van de ongeveer 31.000 banen te schrappen. Het bedrijf wil met de ingreep geld vrijspelen voor investeringen in groeimarkten. Tegelijkertijd trekt het bedrijf zich terug uit activiteiten waarin het geen toekomst meer ziet.
Ongeveer 2150 van de te schrappen banen gaan verloren in Duitsland. De precieze details van de reorganisatie worden later dit jaar bekend. Evonik is ook in Nederland actief met een fabriek voor waterstofperoxide in Delfzijl.
"We bevinden ons in een structurele en economische crisis", zegt interim-topman Claus Rettig van Evonik. "We gebruiken deze polycrisis om oude structuren te veranderen en onszelf beter te positioneren."
De Europese chemiesector kampt met meerdere problemen. Wereldwijd is er overcapaciteit, terwijl de vraag zwak is. In Europa kampen chemiebedrijven ook met hoge energieprijzen. Evonik ziet vooral in Azië en Noord- en Zuid-Amerika groeimogelijkheden, maar zegt ook in Europa actief te willen blijven.
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