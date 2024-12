Waarom honden blaffen

Waarom blaft de hond? Hare en Woods geven in hun boek 'The Genius of Dogs: How Dogs Are Smarter Than You Think' drie mogelijke antwoorden op deze vraag:

Blaffen is een teken van opwinding en honden hebben hun geblaf niet onder controle. Volgens deze theorie is de enige informatie die via geblaf wordt meegedeeld de emotionele staat van de hond.

Blaffen is een bijproduct van domesticatie. Wolven gebruiken hun stembanden bijvoorbeeld in 97% van de gevallen voor andere doeleinden dan blaffen. Blaffen zou dus een gevolg zijn van de aanwezigheid van mensen kunnen zijn.

Blaffen is complexer dan we denken. Volgens nieuwe studies zijn er subtiele nuances op te merken in hondengeblaf. Deze nuances kunnen mogelijk informatie bevatten voor andere honden.

De auteurs verwijzen vervolgens naar deze nieuwe experimenten waaruit blijkt dat geblaf allerlei verschillende betekenissen kan hebben. Honden lijken verschillend geblaf te kunnen begrijpen zelfs wanneer dat geblaf via een computer wordt afgespeeld.

Bron(nen): Scientific American Express