Op je gasrekening verschijnt straks een nieuwe kostenpost: groen gas. Vanaf 1 januari 2027 geldt in Nederland de bijmengverplichting voor groen gas. De bijmengverplichting verplicht energieleveranciers om een oplopend percentage groen gas toe te voegen aan het geleverde aardgas. In het eerste jaar stijgt de gasprijs daardoor met gemiddeld 2 tot 3 cent per kuub (exclusief btw), oplopend naar circa 12 tot 14 cent in 2030, berekende onderzoeksbureau CE Delft. Eén onzekerheid: de wet moet nog door het parlement.

Mest en gft-afval in je gasleiding

Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Het wordt geproduceerd uit biogas, afkomstig van reststromen uit onder andere landbouw, voedingsindustrie en rioolwaterzuivering. Door dit biogas op te waarderen tot dezelfde kwaliteit als aardgas, kan het direct worden toegevoegd aan het bestaande gasnetwerk, zonder aanpassingen bij huishoudens. Je kunt groen gas op dezelfde manier gebruiken als gewoon aardgas; er hoeven dus geen aanpassingen te worden gemaakt aan je cv-ketel of gasleidingen.

Het idee achter de verplichting: als leveranciers groen gas moeten inkopen, ontstaat er een gegarandeerde markt die investeerders over de streep trekt. Die opschaling is hard nodig, want in 2025 werd slechts zo'n 0,33 miljard kubieke meter groen gas geproduceerd. Het kabinet streeft via de bijmengverplichting naar een CO₂-emissiereductie van ongeveer 2,85 Mton, wat zich vertaalt naar de productie van 0,8 miljard kubieke meter groen gas tegen 2031.

Groen gas is duurzamer, maar ook duurder dan aardgas. Dat prijsverschil komt straks op jouw rekening terecht.

Dit kost het per maand

Onderzoeksbureau CE Delft publiceerde begin 2025 een rapport met berekeningen van de kosten: in 2027 gemiddeld 2 tot 3 cent per kuub extra, exclusief btw, oplopend naar circa 12 tot 14 cent in 2030. Energieleverancier Pure Energie schat de meerprijs voor 2027 op maximaal 1,5 cent per kuub gas, iets lager dan de CE Delft-raming. Het kabinet heeft het CO₂-doel van de bijmengverplichting inmiddels met 25 procent teruggeschroefd, wat de uiteindelijke kosten kan drukken.

Wat betekent dat voor jouw portemonnee? Een gemiddeld huishouden verbruikt zo'n 1.000 kubieke meter gas per jaar. Op basis van de CE Delft-cijfers betaal je dan, inclusief btw, circa €2 tot €3 extra per maand in 2027. In 2030 loopt dat op naar zo'n €12 tot €14 per maand.

De bijmengverplichting staat bovendien niet alleen. Het Europese ETS-2-systeem zal per 1 januari 2028 in werking treden, waardoor energieleveranciers moeten betalen voor de CO₂-uitstoot van de gaslevering aan huishoudens. Tel je alles op (bijmengverplichting, ETS-2, stijgende transportkosten), dan kan de gasprijs in 2030 tot €0,35 per kuub hoger uitvallen. Voor een gemiddeld huishouden is dat circa €425 per jaar, aldus energieleverancier Hezelaer. Gas wordt sowieso duurder; eerder schreven we over simpele ingrepen om de gasrekening beheersbaar te houden.

De wet is er nog niet

De bijmengverplichting is op dit moment nog een wetsvoorstel. Het voorstel werd op 21 mei 2026 bij de Tweede Kamer ingediend en moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. In juni volgde een rondetafelgesprek, op 7 september een wetgevingsoverleg. Per 17 september meldde Vattenfall dat het voorstel nog in behandeling is en dat het op dit moment nog onzeker is of de wet op tijd wordt aangenomen.

De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2027, maar de oorspronkelijke invoeringsdatum is al twee keer met een jaar uitgesteld. Een brede alliantie van groengasproducenten, netbeheerders en energieleveranciers stuurde in juni een brandbrief aan de Kamer met de oproep om de wet tijdig in stemming te brengen.

De wet is al twee keer uitgesteld. Of 1 januari 2027 het dit keer wél haalt, is onzeker.

Vast contract? Voorlopig geen extra kosten

Wie nu een vast energiecontract heeft, hoeft niet direct te vrezen. De ACM maakte in augustus duidelijk dat energieleveranciers geen vaste contracten mogen aanbieden waarbij de gasprijs aangepast kan worden als de bijmengverplichting of ETS-2 ingaat. Leveranciers die dat wél van plan waren, werden aangesproken en hebben hun clausules geschrapt. Bij je volgende contract zitten de kosten er vermoedelijk wél in. Over de afweging tussen een driejarig en eenjarig contract schreven we eerder.

De eerste klap is bescheiden: twee tot drie euro per maand. Maar in 2030 tikt alleen de bijmengverplichting al door naar zo'n €14 per maand, en dan is groen gas nog maar één van de redenen waarom gas duurder wordt.