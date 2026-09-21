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Voor het eerst is drie jaar vast goedkoper dan één jaar: hoe dat kan (en wanneer het slim is)

Samenleving
door Désirée du Roy
maandag, 21 september 2026 om 12:39
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Begin januari betaalde je €371 per jaar extra voor een driejarig energiecontract. Nu is het omgekeerd: het goedkoopste driejarige contract kost €196 per jaar minder dan het goedkoopste jaarcontract, zo meldt Keuze.nl. Dat is vrij uniek, want normaal betaal je juist fors extra voor de zekerheid van drie jaar. Het stookseizoen begint volgende maand, en deze prijsinversie verandert de keuze die je nu moet maken.

Waarom langer vastleggen nu minder kost

Je leverancier koopt het gas dat jij straks verbruikt nu al in op de beurs, en de looptijd van je contract bepaalt voor welke periode hij moet inkopen. Bij een jaarcontract is dat vrijwel alleen de komende winter, precies de duurste periode: voor oktober tot en met maart rekent de beurs gemiddeld €77 per MWh. Bij een driejarig contract koopt hij ook gas in voor 2028 en 2029, tegen een lagere beursprijs, en dat lagere gemiddelde zie je terug in het tarief.
De goedkoopste gasprijs bij drie jaar vast is momenteel €1,52 per kuub, bij Innova Energie. Het goedkoopste jaarcontract (Oxxio) zit op €1,66 per kuub. De omslag ontstond niet doordat driejarige contracten goedkoper werden, maar doordat eenjarige contracten harder in prijs stegen. Eenjarige contracten werden sinds januari 44,6 procent duurder, driejarige slechts 16,7 procent, aldus TW.nl.
Begin januari was drie jaar vast €371 per jaar duurder. Nu is het €196 goedkoper.

Steeds meer overstappers kiezen drie jaar

De verschuiving is zichtbaar in het gedrag van consumenten. In de eerste week van september koos 15 procent van de overstappers via Overstappen.nl voor een driejarig contract. Over de eerste 32 weken van 2026 was dat gemiddeld slechts 8 procent. Tegelijkertijd daalde het aandeel eenjarige contracten van 83 naar 76 procent. Het totale aantal overstappers lag 77 procent hoger dan in een gemiddelde week dit jaar.

Beschermd tegen twee komende prijsverhogingen

Een driejarig contract dat je nu afsluit biedt bescherming tegen twee kostenposten die eraan komen. Vanaf 1 januari 2027 geldt naar verwachting de bijmengverplichting: leveranciers moeten een deel van het aardgas vervangen door groen gas, dat duurder is om te produceren. In 2028 volgt ETS-2, het Europese systeem dat leveranciers verplicht CO₂-rechten te kopen voor het gas dat ze verkopen. De start is uitgesteld van 2027 naar 2028, maar dat valt nog altijd binnen een contract dat je nu afsluit.
Bij een vast tarief zijn die meerkosten voor je leverancier, niet voor jou. De ACM maakte op 6 augustus bekend dat leveranciers geen vaste contracten mogen aanbieden waarin zij de vaste leveringsprijs verhogen zodra de bijmengverplichting of ETS-2 ingaat, aldus Beterabonnement.nl. Let op: energiebelasting en netbeheerkosten staan niet vast. Die worden jaarlijks door de overheid en je netbeheerder bepaald en kunnen dus wél wijzigen.

Wanneer drie jaar vast juist niet slim is

De welkomstkorting wordt bij een driejarig contract over 36 maanden verdeeld. Per jaar houd je er dus een derde van over. Stap je elk jaar over, dan krijg je de korting elk jaar opnieuw. Drie keer een gemiddelde tot hoge korting levert onder de streep meer op dan één keer een hoge.
Daar komt een risico bij. Voor de langere termijn is de verwachting positief: vanaf 2027 komt er nieuwe LNG-capaciteit bij uit de VS en Australië, en dat drukt de prijs. Daalt de gasprijs in 2028, dan zit je vast aan je huidige tarief terwijl de markt goedkoper is. Tussentijds opzeggen kan, maar kost geld. Drie jaar vast is dus vooral slim voor wie rust wil en verwacht de komende jaren op gas te blijven stoken.

Wat je nu kunt doen

Gemiddeld over alle vaste contracten is drie jaar vast op dit moment €64 per jaar goedkoper dan één jaar vast. Bij de scherpste aanbieders loopt dat verschil op tot €196. De uitkomst verschilt per huishouden, leverancier en verbruikspatroon: vergelijk altijd op je eigen postcode en verbruik.
Dat gas peperduur is geworden en hoe je de rekening toch kunt drukken, schreven we eerder. En wie 's avonds veel stroom verbruikt, doet er goed aan het plan van de netbeheerders voor flexibele nettarieven in de gaten te houden.
Bronnen: Keuze.nl · TW.nl · Overstappen.nl · Beterabonnement.nl
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