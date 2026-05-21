Clubs in juni voor rechter tegen nieuwe weekendcompetitie KNVB

UTRECHT (ANP) - Amateurclubs proberen 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen.

De clubs hebben zich verenigd in de Kerngroep Weekendvoetbal en bespreken hun bezwaren al langer met de voetbalbond. Spelers kiezen bewust op welke weekenddag ze spelen, is onder meer de stelling. De groep voelt zich onvoldoende gehoord door de bond en stapte naar de rechter.

De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt, komt vermoedelijk in augustus of september, zegt kerngroepvoorzitter Stan Raben. "Maar de indeling van het nieuwe seizoen wordt begin juli vastgesteld. Daarom verzoeken we met dit kort geding de rechter om het besluit van de KNVB op te schorten."

Als dat lukt, kunnen de clubs de nieuwe competitie minimaal een jaar uitstellen. "Ik verwacht niet dat ze halverwege een nieuwe indeling maken", aldus Raben.