Duits Infineon opent nieuwe chipfabriek Maleisië

KULIM (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Het Duitse chipconcern Infineon heeft donderdag een nieuwe grote chipfabriek in Maleisië geopend. Topman Jochen Hanebeck van Infineon en de Maleisische premier Anwar Ibrahim woonden de openingsceremonie bij.

Met de fabriek in de noordelijke stad Kulim is een miljardeninvestering gemoeid. Volgens Infineon worden de eerste producten uit de fabriek dit najaar aan klanten geleverd. De locatie levert halfgeleiders aan de autosector, de industrie en voor datacenters. De fabriek wordt later nog uitgebreid. Volgens Infineon biedt de fabriek werk aan 4000 mensen.

Maleisië is een belangrijke speler aan het worden in de chipindustrie. Zo heeft het Amerikaanse Intel een fabriek in het Aziatische land, net als andere chipbedrijven. De Maleisische regering biedt subsidies aan chipbedrijven om in het land actief te worden.