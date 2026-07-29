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Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, zeggen bronnen

Economie
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 10:14
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MÜNCHEN (ANP) - De Duitse autofabrikant BMW gaat 8000 banen schrappen, melden ingewijden tegenover het Duitse persbureau DPA. De banen verdwijnen door natuurlijk personeelsverloop en een vrijwillige ontslagregeling.
De duizenden banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 en zijn gericht op alle werknemers in Duitsland die niet met de productie te maken hebben. Ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken in thuisland Duitsland.
De Duitse auto-industrie heeft het al langer lastig. Duitse autobouwers kampen al een tijd met een zwakkere vraag en hoge kosten voor bijvoorbeeld energie. Ook de concurrentie vanuit China, Amerikaanse importheffingen en onrust in het Midden-Oosten raken de sector. Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche kondigden eerder ook forse bezuinigingen aan en schrapten al banen.
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