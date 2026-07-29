Rennie Rijpma vertrekt bij AD en wordt mediadirecteur KRO-NCRV

ROTTERDAM (ANP) - Hoofdredacteur Rennie Rijpma gaat weg bij het AD. Zij wordt op 1 oktober mediadirecteur van KRO-NCRV. Dat hebben het AD en de omroep bekendgemaakt.

Rijpma gaat bij de KRO-NCRV de media-afdelingen aansturen. "KRO-NCRV is een omroepvereniging met een rijke traditie", stelt Rijpma in een persverklaring van KRO-NCRV. "Ik vind het eervol om deze meer dan honderd jaar oude geschiedenis, gevormd door vele omroepmedewerkers, in een nieuwe digitaliserende wereld voort te zetten. Juist in een veranderende samenleving bewijzen de waarden van KRO-NCRV hun kracht. Ik wil daar graag met de programmamakers verder vorm aan geven."

Rijpma werkte in het verleden onder meer voor het ANP. Zij stapte in 2012 over naar het AD, waar zij in 2021 werd benoemd tot algemeen hoofdredacteur. "Rennie heeft als hoofdredacteur duidelijk haar stempel op het AD gezet door nadrukkelijk de verbinding te zoeken met de lezer, als titel en met het nieuws", meldt Allard Besse, directeur van het AD.