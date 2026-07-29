ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rennie Rijpma vertrekt bij AD en wordt mediadirecteur KRO-NCRV

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 10:22
anp290726077 1
ROTTERDAM (ANP) - Hoofdredacteur Rennie Rijpma gaat weg bij het AD. Zij wordt op 1 oktober mediadirecteur van KRO-NCRV. Dat hebben het AD en de omroep bekendgemaakt.
Rijpma gaat bij de KRO-NCRV de media-afdelingen aansturen. "KRO-NCRV is een omroepvereniging met een rijke traditie", stelt Rijpma in een persverklaring van KRO-NCRV. "Ik vind het eervol om deze meer dan honderd jaar oude geschiedenis, gevormd door vele omroepmedewerkers, in een nieuwe digitaliserende wereld voort te zetten. Juist in een veranderende samenleving bewijzen de waarden van KRO-NCRV hun kracht. Ik wil daar graag met de programmamakers verder vorm aan geven."
Rijpma werkte in het verleden onder meer voor het ANP. Zij stapte in 2012 over naar het AD, waar zij in 2021 werd benoemd tot algemeen hoofdredacteur. "Rennie heeft als hoofdredacteur duidelijk haar stempel op het AD gezet door nadrukkelijk de verbinding te zoeken met de lezer, als titel en met het nieuws", meldt Allard Besse, directeur van het AD.
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

shutterstock_1963112041

Waarom je bluetooth op je smartphone moet uitzetten

shutterstock_2761098919

Deze zeldzame eigenschap onthult een hogere emotionele intelligentie.

politicus rusland wil sancties coca cola1435289304 584x380

Populaire zoetstof mogelijk toch schadelijk voor de hersenen

anp 471558734

Eén klein woordje kan je helpen om beter met tegenslag om te gaan

ANP-410135638

80% werken, 90% salaris, 100% pensioen opbouwen: de tussenweg naar eerder stoppen die bijna niemand kent

Loading