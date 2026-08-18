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Duitse boerenorganisatie: graanoogst 7 procent lager door droogte

Economie
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 13:01
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HANNOVER (ANP/AFP) - De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7 procent door de aanhoudende hitte en droogte van de afgelopen tijd. Dat zegt voorzitter Joachim Rukwied van de Duitse belangenorganisatie voor boeren. Met name in het zuiden en westen van het land zal de oogst lager zijn, met soms zelfs volledig mislukte oogsten.
De brancheorganisatie schat dat de graanoogst dit jaar ongeveer 41,9 miljoen ton zal bedragen, wat lager is dan gemiddeld. Volgens Rukwied is de lagere oogst een nieuwe kopzorg voor boeren die ook al kampen met hoge kosten voor brandstof, bestrijdingsmiddelen en kunstmest door de oorlog in het Midden-Oosten.
Hij had eerder al gezegd dat ook oogsten van andere gewassen zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen worden geraakt door de droogte. De boerenvoorman wil meer hulp van de Duitse overheid voor de landbouwsector door snellere betaling van subsidies en een verlaging van accijns op diesel voor boeren.
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