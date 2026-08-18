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Flitshandelaar Optiver koopt energiespecialist Northpool

Economie
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 13:21
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AMSTERDAM (ANP) - Flitshandelaar Optiver neemt een meerderheidsbelang in Northpool, een in Leiden gevestigde energiehandelaar. Voor Optiver is de overname een belangrijke stap bij het uitbreiden van zijn activiteiten naar de energiemarkten, zegt topman Jan Boomaars.
Het in 1986 in Amsterdam opgerichte Optiver specialiseert zich in het snel kopen en verkopen van financiële producten zoals opties, aandelen of buitenlandse valuta's, waarbij wordt verdiend aan het prijsverschil. Op financiële markten zorgen deze zogeheten marktmakers er ook voor dat effecten gemakkelijker verhandelbaar worden.
Optiver wil graag een grote afdeling voor energiehandel opzetten en koopt daarom Northpool. Dat Leidse bedrijf richt zich vooral op de handel in stroom en gas. Met de steeds grotere rol van zonne- en windenergie gebruikt Northpool naar eigen zeggen gegevens over het weer en zelflerende systemen om schommelingen in de energieproductie te voorspellen.
De overname is naar verwachting in november afgerond. De bedrijven maakten geen overnamebedrag bekend.
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