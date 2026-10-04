Na een lange droge periode gaat het vanaf woensdag eindelijk regenen. Je verwacht dat je tuin het water meteen opdrinkt. De kans is groot dat je iets anders ziet: plassen op het gazon, of water dat over de tegels naar het putje loopt. Dat komt niet door te veel regen , maar door de droogte. En wie dan de tuinslang pakt, heeft daar weinig aan.

Vanaf woensdag slaat het weer om

Volgens Hart van Nederland blijft het begin deze week nog rustig, droog en vrij warm. Vanaf woensdag wordt de wind sterker, komt er meer bewolking en gaat het regenen. De rest van de week is soms onstuimig, fris en wisselvallig, met maximaal zo'n 15 graden. Wat je vóór die omslag nog in de tuin kunt doen, lees je in 'Waait je schutting om bij de eerste herfstwind? Dan betaal je de schade vaak zelf, en dit kun je nog doen voor woensdag'.

Droge grond stoot water af

Het klinkt vreemd, maar uitgedroogde grond kan water afstoten. Milieukundige en tuinontwerper Iris Veltman vertelde begin september aan JAN dat vooral zandgrond na een lange droogte waterafstotend kan worden. Regenwater blijft dan bovenop liggen en trekt niet meteen de bodem in.

Econema legt uit hoe dat komt. Bodemdeeltjes die lang droog liggen, krijgen een wasachtig laagje dat water afstoot. Grond die eenmaal zo geworden is, neemt steeds slechter water op. Het water stroomt over de bovenkant weg en de wortels krijgen er niets van. Je herkent het zo: de bovenlaag ziet er nat uit, maar een paar centimeter dieper is de grond kurkdroog.

Daar komt nog iets bij. Bij een lange droogte wordt volgens Veltman een deel van de humus sneller afgebroken. Humus is het organische materiaal dat de grond als een spons laat werken.

Als het hard regent, neemt het een deel van het water op. Wanneer de omgeving daarna weer uitdroogt, geeft het dat vocht langzaam af. - Iris Veltman tegen JAN

Met minder humus blijft water sneller staan of loopt het weg. In de volgende droge periode kom je dan ook weer sneller water tekort.

Een plas op je gazon na de eerste bui wil niet zeggen dat de grond eronder nat is.

Meer water geven lost het niet op

Bij een dorre grasmat wil je meestal flink sproeien. Maar volgens een gazonadvies dat op Bouwinfo is gedeeld, herstelt gras op waterafstotende grond niet, ook niet als je water geeft. Het water komt niet bij de wortels. Doorzaaien met gewoon graszaad heeft dan ook geen zin, want het zaad krijgt geen water om te kiemen.

In hetzelfde advies staat een simpele test. Steek met een schep een plug gras uit en leg op elke 2 centimeter diepte een druppel water. Duurt het langer dan een minuut voordat de druppel in de grond trekt? Dan stoot je grond te veel water af om de grasmat normaal te laten herstellen. Doe die test dus eerst als je van plan was om door te zaaien, zoals we schreven in 'September is de nieuwe juni, zegt het KNMI: daarom moet je in oktober iets anders doen in je tuin dan je gewend bent'.

Verwacht ook niet te veel van een paar natte dagen. Weer.nl schreef in augustus dat het neerslagtekort na een natte periode snel kan dalen, maar dat het veel langer duurt voordat de bodem, het grondwater en de rivieren hersteld zijn.

Blijf van het natte gazon af

Als het eenmaal regent, kun je het gazon ook beschadigen. Volgens Mooigrasveld druk je de bodem extra in elkaar als je bij nat weer over het gras loopt of er met een kruiwagen overheen rijdt. Een samengedrukte bodem neemt regenwater minder goed op. Graszodenkopen.be geeft hetzelfde advies: loop niet over een kletsnatte bodem en kijk op welke lage plekken het water blijft staan.

Zie je op meerdere plekken plassen? Volgens Compo betekent dat vaak dat de bodem samengedrukt is. Je helpt de grond door het gazon te beluchten: je prikt dan gaatjes in het gras, zodat het water bij de volgende bui makkelijker wegzakt. Bodenstaff Graszoden raadt aan om dat te doen als het koel of vochtig is, omdat de beluchter dan dieper de grond in gaat. Is de grond te nat, dan blijft de aarde aan de beluchter plakken.

Wat je nu kunt doen