Duitse economie groeit na twee jaren van krimp

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse economie is in 2025 voor het eerst in drie jaar gegroeid. De grootste economie van Europa is met 0,2 procent toegenomen, volgens voorlopige cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis.

Een jaar eerder kromp de Duitse economie met 0,5 procent en in 2023 noteerde de belangrijkste handelspartner van Nederland een krimp van 0,9 procent. "De groei is vooral te danken aan de gestegen consumptie-uitgaven van huishoudens en de overheid", stelde de president van Destatis Ruth Brand donderdag.

De export daalde daarentegen opnieuw, met 0,3 procent. Het is het derde jaar op rij dat de export daalt. Als oorzaken noemt Destatis de Amerikaanse tarieven, de opwaardering van de euro en concurrentie uit China.

De verwachting van de Bundesbank is dat de Duitse economie deze groei doorzet. Voor 2026 wordt een groei van 0,6 procent verwacht en in 2027 trekt die verder aan tot 1,3 procent. Dat is mede het gevolg van miljardeninvesteringen in de Duitse infrastructuur.