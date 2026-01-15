KLM mijdt luchtruim boven Iran nu volledig

SCHIPHOL (ANP) - KLM vliegt helemaal niet meer over Iran, ook nu het luchtruim weer is geopend. Het was doorgaans al niet gebruikelijk voor KLM om over Iran te vliegen, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij woensdag. Alleen bij de vlucht van Singapore naar Schiphol werd er weleens besloten het luchtruim te gebruiken, maar dat doet KLM nu ook niet meer.

Het Duitse Lufthansa liet eerder ook weten het luchtruim te mijden. Ook schrapte de maatschappij de vluchten naar hoofdstad Teheran. De Duitse luchtverkeersleiding riep donderdagochtend op om tot 10 februari niet over Iran te vliegen, meldt persbureau AFP.

Iran sloot afgelopen nacht tijdelijk het luchtruim vanwege mogelijke militaire acties van de Verenigde Staten, maar opende het na ongeveer vijf uur weer.