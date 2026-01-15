ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM mijdt luchtruim boven Iran nu volledig

Economie
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 10:40
anp150126072 1
SCHIPHOL (ANP) - KLM vliegt helemaal niet meer over Iran, ook nu het luchtruim weer is geopend. Het was doorgaans al niet gebruikelijk voor KLM om over Iran te vliegen, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij woensdag. Alleen bij de vlucht van Singapore naar Schiphol werd er weleens besloten het luchtruim te gebruiken, maar dat doet KLM nu ook niet meer.
Het Duitse Lufthansa liet eerder ook weten het luchtruim te mijden. Ook schrapte de maatschappij de vluchten naar hoofdstad Teheran. De Duitse luchtverkeersleiding riep donderdagochtend op om tot 10 februari niet over Iran te vliegen, meldt persbureau AFP.
Iran sloot afgelopen nacht tijdelijk het luchtruim vanwege mogelijke militaire acties van de Verenigde Staten, maar opende het na ongeveer vijf uur weer.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

anp140126102 1

Macron waarschuwt voor gevolgen bij Amerikaanse inname Groenland

ANP-523168178

9 manieren om je beter te voelen volgens de wetenschap

ANP-17440252

SMAC of SPAM: wat zit er precies in? En waarom is het jarenlang houdbaar?

anp140126109 1

Trump: NAVO moet VS helpen bij het verkrijgen van Groenland

Loading