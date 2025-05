Duitse financiënminister wil 'serieuze onderhandelingen' met VS

BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil heeft zondag aangedrongen op "serieuze onderhandelingen" met de Verenigde Staten over een handelsakkoord. Vrijdag zei de Amerikaanse president Donald Trump op zijn socialemediakanaal Truth Social dat de onderhandelingen met de EU "nergens heen gaan" en dreigde met een importheffing van 50 procent tegen de EU vanaf 1 juni.

Klingbeil zei tegen de Duitse krant Bild dat "we geen verdere provocaties nodig hebben, maar serieuze onderhandelingen". Hij meldde dat hij hierover had gesproken met zijn Amerikaanse ambtgenoot Scott Bessent. "De Amerikaanse heffingen brengen de Amerikaanse economie net zoveel in gevaar als de Duitse en Europese economie", aldus Klingbeil.

Het bericht van Trump heeft de spanningen tussen de EU en de VS weer aangewakkerd. Momenteel heffen de Verenigde Staten tijdelijk een importtarief van 10 procent op goederen uit de EU om ruimte te bieden aan onderhandelingen.