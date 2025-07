FT: Trump polste of Zelensky Moskou zou kunnen aanvallen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een besloten gesprek met zijn ambtgenoot Volodymyr Zelensky geïnformeerd of Oekraïne Moskou zou kunnen aanvallen, schrijft de Financial Times (FT). Volgens de krant heeft Trump gepeild of het mogelijk zou zijn om de aanvallen op Rusland op te voeren om de Russische regering aan de onderhandelingstafel te dwingen.

"Volodymyr, kun je Moskou treffen?", vroeg Trump volgens de krant begin deze maand aan Zelensky. "Kun je Sint-Petersburg ook treffen?" Volgens twee anonieme bronnen van de FT zei de Oekraïense president daartoe in staat te zijn. "Absoluut. Dat kunnen we als je ons de wapens levert."

Het gesprek vond volgens de zakenkrant plaats op 4 juli, een dag nadat Trump met de Russische president Vladimir Poetin belde. Dat gesprek was volgens Trump zelf "slecht" verlopen.

Het is nog onduidelijk of de Verenigde Staten bereid zijn om Oekraïne de wapens te leveren waarmee Moskou aangevallen zou kunnen worden.