Duitse Groenen pleiten voor realtime prijsapp voor supermarkten

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse Groenen willen dat consumenten supermarktprijzen van levensmiddelen kunnen vergelijken via een app. Hiervoor worden grote retailers verplicht prijzen in realtime door te geven, zei fractievoorzitter Katharina Dröge.

Volgens het voorstel zouden grote supermarktketens verplicht moeten deelnemen aan de app, terwijl kleinere winkels vrijwillig kunnen aansluiten. De partij wil dat winkeliers hun prijzen aanleveren en prijswijzigingen onmiddellijk bijwerken, aldus Dröge.

"Als consumenten zich kunnen informeren, hebben zij meer macht om de dominantie van grote ketens tegen te gaan", voegde zij daaraan toe. Prijsvergelijkingsapps bestaan al, maar deelname door supermarkten is vrijwillig en de dekking onvolledig. Dergelijke apps stellen aanbieders bovendien in staat gegevens te verzamelen over het winkelgedrag van klanten.