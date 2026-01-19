Duitse Groenen willen opschorting import gas uit VS om Groenland

BERLIJN (ANP/DPA) - De Europese Unie moet overwegen de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Verenigde Staten op te schorten door het conflict over Groenland. Dat zegt de Duitse centrumlinkse politieke partij De Groenen in een reactie op het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om acht Europese landen, waaronder Duitsland en Nederland, een importheffing van 10 procent op te leggen omdat ze militairen naar Groenland hebben gestuurd.

Katharina Dröge, fractievoorzitter van Bündnis 90/Die Grünen, zei tegen de Duitse publieke omroep ZDF dat de overeenkomst van de EU om voor 750 miljard dollar aan gas te kopen van de VS voor het einde van de ambtstermijn van Trump moet worden "herzien". De miljardenaankoop van Amerikaans gas is een belangrijk onderdeel van het handelsakkoord tussen de EU en de VS dat afgelopen zomer werd gesloten. Die handelsdeal moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement.