Duitse ICE's en intercity-treinen vaakst te laat in decennia

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn (DB) heeft vorig jaar de slechtste punctualiteitscijfers in decennia neergezet met zijn langeafstandstreinen. Slechts 62,5 procent van de ICE's en normale intercity's arriveerde op tijd op bestemming.

Een trein wordt daarbij als op tijd beschouwd als deze minder dan zes minuten te laat is. Geannuleerde treinen tellen niet mee in de statistieken. Een woordvoerder van DB zei tegen het Duitse persbureau dpa dat 80 procent van alle vertragingen in 2024 kan worden toegeschreven aan de "verouderde, storingsgevoelige en overbelaste infrastructuur" van Duitsland.

De aanhoudende vertragingen op het spoor zijn de laatste jaren een soort nationaal schandaal geworden in Duitsland, een land dat ooit trots was op zijn stiptheid en betrouwbare techniek van hoge kwaliteit. DB dringt er bij de Duitse regering op aan om massaal te investeren in het spoorwegnet van het land. De problemen zouden voor een groot deel zijn ontstaan door een gebrek aan onderhoud en investeringen in de afgelopen decennia.

De Duitse regionale treinen reden vorig jaar vaker op tijd, al was hier ook sprake van een verslechtering ten opzichte van een jaar eerder. In 2024 arriveerde 90,3 procent van de regionale treinen binnen zes minuten van de geplande aankomsttijd. Dat komt neer op een kleine daling ten opzichte van de score van 91,0 procent in 2023.