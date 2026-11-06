Duitse industrie groeit opnieuw, hoop op einde stagnatie economie

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De productie van de Duitse industrie is voor de tweede achtereenvolgende maand gestegen. Daarmee neemt de hoop toe dat de economie na jaren van stagnatie weer kan groeien. De Duitse economie profiteert met name van overheidsuitgaven aan infrastructuur en defensie.

De productie nam in september met 0,7 procent toe ten opzichte van augustus. De positieve ontwikkeling van de productie is vooral te danken aan de groei van de auto-industrie. Die steeg met 17,1 procent ten opzichte van een maand eerder. Ook de stijging in de farmaceutische industrie droeg na twee zwakkere maanden bij aan de groei.

Uitgerekend de auto-industrie heeft het zwaar de afgelopen tijd in Duitsland. Onder meer BMW, Volkswagen en Mercedes hebben in de afgelopen maanden winstwaarschuwingen afgegeven en aangekondigd om in personeelsbestanden te snijden.