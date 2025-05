Duitse inflatie blijft stabiel op 2,1 procent

WIESBADEN (ANP) - De inflatie in Duitsland is in mei onveranderd gebleven op 2,1 procent op jaarbasis. Dat meldt het federale statistiekbureau Destatis op basis van een voorlopige raming. De inflatie in de grootste economie van Europa ligt daarmee nipt boven de doelstelling van 2 procent van de Europese Centrale Bank (ECB). Naar verwachting gaat de centrale bank in Frankfurt volgende week de rente in de eurozone verder verlagen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt volgende week dinsdag met voorlopige inflatiecijfers voor Nederland. In april bedroeg de inflatie 4,1 procent, wat aanzienlijk hoger is dan in Duitsland. Dat komt bijvoorbeeld door prijsstijgingen voor tabak en dranken in Nederland.

Voor de eurozone komen dinsdag eveneens nieuwe inflatiecijfers. In april ging het voor het eurogebied om 2,2 procent.