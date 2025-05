XR stopt kort geding tegen politie na aanpassing huisbezoekbeleid

DEN HAAG (ANP) - Extinction Rebellion (XR) heeft een kort geding tegen de politie ingetrokken. De klimaatactiegroep stapte naar de rechter nadat politieagenten meerdere keren bij demonstranten op de stoep hadden gestaan en dit als "intimiderend" werd ervaren. De politie heeft nu haar beleid rond huisbezoeken aangepast en dat is voor XR reden om te stoppen met de zaak.

In het aangepaste 'handelingskader' staat onder meer dat als agenten afwegen dat telefonisch contact volstaat, daarvoor wordt gekozen. Volgens de politie hoeven huisbezoeken alleen "sporadisch" nodig te zijn. Ook kan het enkel deelnemen aan een demonstratie nooit een reden zijn voor politie om contact op te nemen.

"Dit is winst voor alle demonstranten in Nederland", aldus advocaat Otto Volgenant. "Het politiebeleid was tot nu toe volstrekt onduidelijk. Dat het beleid nu zwart op wit staat is nieuw en geeft demonstranten een duidelijk handvat".